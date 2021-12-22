Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 08:58
08:55
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала, как начала курить ради роли в фильме «Быть Рикардо»
08:54
Общество
Оперативный штаб Сочи работает в круглосуточном режиме из-за штормового предупреждения
08:53
Политика
Суд в США признал химика Либера виновным в сокрытии связей с Китаем
08:52
Общество
Бенгальские огни подорожали на 15% в России
08:51
Политика
Политолог Марков: Запад отдает приказы Зеленскому
08:48
Общество
Покалывание и пощипывание кожи назвали признаками обморожения
08:46
Политика
Политолог Марков: США попытаются испортить Олимпиаду Китаю
08:44
Экономика
Курс доллара вырос на Мосбирже до 74,5 рубля
08:41
Общество
Диетолог Гудожникова заявила о пользе корицы для снижения уровня холестерина в крови
08:40
Происшествия
Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 08:40
Происшествия
Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына
Федеральное агентство новостей

Томск, 22 декабря. Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала, почему мужчина мог совершить такой поступок.

По словам женщины, ее сын находится на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности. Однако группа инвалидности у него рабочая. При этом подозреваемый собирался на работу в хорошем настроении. Об этом она рассказала телеканалу «360».

«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. <...> Какие были указания в его голове, так и поступил», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что ранее таких ситуаций не возникало. Мать подозреваемого добавила, что ее сын не опасен для общества, а сама ситуация «выеденного яйца не стоит».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который предположительно устроил крупный пожар в ТЦ «Лента» на улице Елизарова. Возможным злоумышленником оказался сотрудник подрядной организации. Он дал признательные показания.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына
поджог томск лента
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать