Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына

Томск, 22 декабря. Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала, почему мужчина мог совершить такой поступок.

По словам женщины, ее сын находится на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности. Однако группа инвалидности у него рабочая. При этом подозреваемый собирался на работу в хорошем настроении. Об этом она рассказала телеканалу «360».

«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. <...> Какие были указания в его голове, так и поступил», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что ранее таких ситуаций не возникало. Мать подозреваемого добавила, что ее сын не опасен для общества, а сама ситуация «выеденного яйца не стоит».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который предположительно устроил крупный пожар в ТЦ «Лента» на улице Елизарова. Возможным злоумышленником оказался сотрудник подрядной организации. Он дал признательные показания.