Москва, 22 декабря. Североатлантический альянс не может прекратить вести себя агрессивно по отношению к России. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Журналист издания «Украина.ру» Роман Гнатюк отметил, что Россия выдвинула Западу ультиматум, который скорее направлен на разряжение конфликта, поскольку Москва призывает прекратить агрессию. Эксперт выразил свое мнение на этот счет.

«Этот, что называется, ультиматум Путина, он же достаточно простой. Западу Россия предлагает: «Перестаньте быть агрессором, и перестаньте все время лгать. Мы словам не верим, мы верим только делам. Мы вас просим, перестаньте быть агрессором». Но они не могут, это их сущность», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

Он добавил, что у НАТО есть мания величия. Альянс считает, что ему все дозволено, а потому ведет себя агрессивно. Кроме того, Запад не видит угрозы от России, поскольку та не вмешивается в дела других стран, как это делают США.

Ранее украинская партия ОПЗЖ заявила, что курс Киева в НАТО — политическая ошибка и может привести к катастрофе. Политики подчеркнули, что инициированный Россией диалог о гарантиях безопасности необходим, и прежде всего он состоится между Москвой и Вашингтоном.