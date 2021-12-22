Пожар в частном доме унес жизни двух жителей Магадана

Магадан, 22 декабря. Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Магадане. Следователи начали проверку, в ходе которой установят причины возгорания и обстоятельства гибели людей.

При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Произошло возгорание частного домостроения на 2-й Транзитной улице областного центра. При тушении пожара на месте происшествия обнаружены тела погибших мужчины и женщины, проживавших в указанном доме», — заявили в ведомстве.

Ранее трое рабочих стали жертвами пожара на железнодорожной станции Коротчаево в Новом Уренгое. По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих, сообщил источник в экстренных службах.