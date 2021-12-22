Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 08:57
08:55
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала, как начала курить ради роли в фильме «Быть Рикардо»
08:54
Общество
Оперативный штаб Сочи работает в круглосуточном режиме из-за штормового предупреждения
08:53
Политика
Суд в США признал химика Либера виновным в сокрытии связей с Китаем
08:52
Общество
Бенгальские огни подорожали на 15% в России
08:51
Политика
Политолог Марков: Запад отдает приказы Зеленскому
08:48
Общество
Покалывание и пощипывание кожи назвали признаками обморожения
08:46
Политика
Политолог Марков: США попытаются испортить Олимпиаду Китаю
08:44
Экономика
Курс доллара вырос на Мосбирже до 74,5 рубля
08:41
Общество
Диетолог Гудожникова заявила о пользе корицы для снижения уровня холестерина в крови
08:40
Происшествия
Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полисы ОСАГО могут подорожать в России из-за повышения выплат пострадавшим в ДТП

Общество
Полисы ОСАГО могут подорожать в России из-за повышения выплат пострадавшим в ДТП
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 22 декабря. Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут подорожать в России из-за увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни до 2 млн рублей, считают специалисты.

Минфин дополнит двумя пунктами законопроект о реформе системы ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника. Один из пунктов касается увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Второй инициативой предполагается запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты.

Предложения согласованы на совещании в Минфине при участии представителей Минтранса, МВД, Центробанка и Российского союза автостраховщиков (РСА). Законопроект собираются подготовить в 2022 году

Каждая инициатива повысит стоимость полиса ОСАГО примерно на тысячу рублей, сообщили со ссылкой на оценки профессионального сообщества в «Росгосстрахе». Только запрет на учет износа повысит тариф на 35%, сообщили изданию в «Югории».

Ранее глава управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков заявил, что либерализация рынка ОСАГО и рост конкуренции позволит россиянам найти варианты с привлекательной ценой. По его мнению, снизить стоимость полиса также поможет аккуратное вождение.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Полисы ОСАГО могут подорожать в России из-за повышения выплат пострадавшим в ДТП
автомобили осаго страхование
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать