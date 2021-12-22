Полисы ОСАГО могут подорожать в России из-за повышения выплат пострадавшим в ДТП

Москва, 22 декабря. Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут подорожать в России из-за увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни до 2 млн рублей, считают специалисты.

Минфин дополнит двумя пунктами законопроект о реформе системы ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника. Один из пунктов касается увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Второй инициативой предполагается запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты.

Предложения согласованы на совещании в Минфине при участии представителей Минтранса, МВД, Центробанка и Российского союза автостраховщиков (РСА). Законопроект собираются подготовить в 2022 году

Каждая инициатива повысит стоимость полиса ОСАГО примерно на тысячу рублей, сообщили со ссылкой на оценки профессионального сообщества в «Росгосстрахе». Только запрет на учет износа повысит тариф на 35%, сообщили изданию в «Югории».

Ранее глава управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков заявил, что либерализация рынка ОСАГО и рост конкуренции позволит россиянам найти варианты с привлекательной ценой. По его мнению, снизить стоимость полиса также поможет аккуратное вождение.