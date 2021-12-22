Мошенники научились воровать данные от аккаунтов россиян

Москва, 22 декабря. Мошенники стали рассылать россиянам фальшивые письма с сервисов с просьбой поменять пароли к концу года. Доверчивые жертвы переходят по ссылке и оказываются на сервере злоумышленника, рассказал директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Перед Новым годом участились схема мошенников с кражей учетных данных граждан. Письма приходят якобы от службы безопасности, и у пользователей не возникает подозрений.

«Могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», — предупредил специалист.

Для защиты от мошенников Бондарь посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах: email, социальных сетях, Microsoft Office, онлайн-кошельках, медицинских сервисах. Также ни в коем случае нельзя переходить по ссылке из писем, лучше зайти через приложение или проверенный сайт.

Недавно аферисты придумали новый способ обмана пожилых людей. Они убеждают пенсионеров оформить «подписку» на диагностику и ремонт бытовой техники, батарей и окон по завышенным ценам.