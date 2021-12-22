Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 08:57
08:55
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала, как начала курить ради роли в фильме «Быть Рикардо»
08:54
Общество
Оперативный штаб Сочи работает в круглосуточном режиме из-за штормового предупреждения
08:53
Политика
Суд в США признал химика Либера виновным в сокрытии связей с Китаем
08:52
Общество
Бенгальские огни подорожали на 15% в России
08:51
Политика
Политолог Марков: Запад отдает приказы Зеленскому
08:48
Общество
Покалывание и пощипывание кожи назвали признаками обморожения
08:46
Политика
Политолог Марков: США попытаются испортить Олимпиаду Китаю
08:44
Экономика
Курс доллара вырос на Мосбирже до 74,5 рубля
08:41
Общество
Диетолог Гудожникова заявила о пользе корицы для снижения уровня холестерина в крови
08:40
Происшествия
Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мошенники научились воровать данные от аккаунтов россиян

Общество
Мошенники научились воровать данные от аккаунтов россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 декабря. Мошенники стали рассылать россиянам фальшивые письма с сервисов с просьбой поменять пароли к концу года. Доверчивые жертвы переходят по ссылке и оказываются на сервере злоумышленника, рассказал директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Перед Новым годом участились схема мошенников с кражей учетных данных граждан. Письма приходят якобы от службы безопасности, и у пользователей не возникает подозрений.

«Могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», — предупредил специалист.

Для защиты от мошенников Бондарь посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах: email, социальных сетях, Microsoft Office, онлайн-кошельках, медицинских сервисах. Также ни в коем случае нельзя переходить по ссылке из писем, лучше зайти через приложение или проверенный сайт.

Недавно аферисты придумали новый способ обмана пожилых людей. Они убеждают пенсионеров оформить «подписку» на диагностику и ремонт бытовой техники, батарей и окон по завышенным ценам.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мошенники научились воровать данные от аккаунтов россиян
мошенники пароль аферисты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать