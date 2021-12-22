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Политолог Золотарев: украинские олигархи мешают Западу

Политика
Политолог Золотарев: украинские олигархи мешают Западу
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 22 декабря. Украинские олигархи не дают коллективному Западу установить полный контроль над страной. Об этом рассказал политтехнолог Андрей Золотарев.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что бизнесмены спутывают карты США. Поэтому Вашингтон хочет избавиться от них.

«Как это ни парадоксально, сегодня украинская олигархия — это последний оплат национального суверенитета. Соединенные Штаты хотят, чтобы подмандатная территория была полностью контролируема и управляема», — отметил политолог.

Политолог Золотарев: украинские олигархи мешают Западу
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Он добавил, что украинские суды часто принимают решения, которые невыгодны для Запада. Однако повлиять на них могут только те, у кого много долларов. Если бизнесмены не будут препятствовать, то все пожелания Вашингтона будут выполняться более четко. Поэтому в следующем году, скорее всего, между олигархами и США обострится конфликт.

Ранее глава общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина в интервью для ФАН рассказала, что Украина чуть ли не еженедельно придумывает различные способы якобы для «возвращения» полуострова в состав страны, хотя все они оказываются пустыми заявлениями.

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