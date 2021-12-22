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Политолог Золотарев подвел печальные для Украины итоги 2021 года

Политика
Политолог Золотарев подвел печальные для Украины итоги 2021 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 декабря. Украина превратилась в аграрную сверхдержаву, из которой бегут люди. Об этом рассказал политтехнолог Андрей Золотарев.

Уходящий 2021 год официальный Киев не может записать себе в актив. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» вспомнил, что происходило со страной в последние месяцы.

«Довольно пессимистические итоги для страны, которая провалилась в цивилизационную воронку. Из наиболее индустриальной республики Советского Союза с хорошим аграрным потенциалом Украина превратилась в аграрную супердержаву, которая кроме подсолнечного масла, кукурузы, рапса еще и руду продает. Все остальное потихонечку остается в прошлом», — отметил политолог.

Политолог Золотарев подвел печальные для Украины итоги 2021 года
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что Украина теряет население. Отток граждан сейчас находится на показателе времен Второй мировой войны. По его мнению, сейчас страна фактически находится в состоянии эвакуации всего ценного.

Ранее корреспондент ФАН из Киева рассказал, что протестующие, приехавшие из разных городов Украины, провели у Верховной рады большой митинг, потребовав от властей разорвать отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

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украина золотарев
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