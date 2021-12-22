Киев, 22 декабря. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена может организовать поддержку «антироссийского сопротивления» в случае, если РФ якобы осуществит «вторжение» на Украину.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус опубликовал материал, в котором утверждает, что Белый дом встанет на стороне партизан, если Москва захватит Киев. Украинцы через Telegram высмеяли это предположение.

«Америкосы совсем не знают нас, от слова вообще», — написал Sergey P.

Пользователь Александр крайне недоволен США. По его мнению, Вашингтон делает из Украины пушечное мясо и играет в «войнушку» на ее территории.

«С партизанами сам народ будет бороться. Не враг нам РФ, и не РФ разворовала и довела до ручки страну», — отметил «Даже Не Знаю».

Читатель Global считает, что Вашингтон утопит Украину в крови. Примеров их «демократии» масса, начиная от Сирии и Ливана и заканчивая созданием ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

«Все партизаны в Польше. Даже в интернете их не осталось», — пишет Аndrei.

Ранее первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в интервью для ФАН заявил, что на Западе Россию уважают как серьезного и сильного противника, с которым лучше не связываться

1 Организация запрещена на территории России.