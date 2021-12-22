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Пользователи Telegram высмеяли США за планы «антироссийского сопротивления»

Политика
Пользователи Telegram высмеяли США за планы «антироссийского сопротивления»
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 декабря. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена может организовать поддержку «антироссийского сопротивления» в случае, если РФ якобы осуществит «вторжение» на Украину.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус опубликовал материал, в котором утверждает, что Белый дом встанет на стороне партизан, если Москва захватит Киев. Украинцы через Telegram высмеяли это предположение.

«Америкосы совсем не знают нас, от слова вообще», — написал Sergey P.

Пользователь Александр крайне недоволен США. По его мнению, Вашингтон делает из Украины пушечное мясо и играет в «войнушку» на ее территории.

«С партизанами сам народ будет бороться. Не враг нам РФ, и не РФ разворовала и довела до ручки страну», — отметил «Даже Не Знаю».

Читатель Global считает, что Вашингтон утопит Украину в крови. Примеров их «демократии» масса, начиная от Сирии и Ливана и заканчивая созданием ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

«Все партизаны в Польше. Даже в интернете их не осталось», — пишет Аndrei.

Ранее первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в интервью для ФАН заявил, что на Западе Россию уважают как серьезного и сильного противника, с которым лучше не связываться

1 Организация запрещена на территории России.

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украина сша антироссийское сопротивление
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