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Политолог Золотарев предрек тяжелое начало 2022 года для Зеленского

Политика
Политолог Золотарев предрек тяжелое начало 2022 года для Зеленского
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 22 декабря. Февраль и март станут тяжелым периодом для президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Об этом рассказал политтехнолог Андрей Золотарев.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что для официального Киева одной из главных трудностей будет грядущая зима. Если она будет теплой, то проблем, вероятно, получится избежать. Если же будут холода, то события примут серьезный оборот для властей.

«Если будут сильные морозы, то вопрос тарифов и энергетики сразу превратится в политический, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, тогда будет та самая ситуация идеального шторма, о которой я говорил. Тут, я думаю, что, естественно, команда президента будет все валить на олигархов, на Россию, а те, кто сплотился сейчас вокруг Рината Леонидовича (Ахметова — Прим. ред.), они будут показывать пальцем на президента, на премьера», — отметил Золотарев.

Политолог Золотарев предрек тяжелое начало 2022 года для Зеленского
ФБА «Экономика сегодня» / Антон Геращенко

Он добавил, что январь, февраль и март будут очень непростыми для Зеленского. Именно в этот период разрешится конфликт президента и олигарха Рината Ахметова.

Ранее публицист Алексей Анпилогов заявил, что Украина сидит на пустой «газовой кубышке» без возможности ее восполнить. Киев мог бы получить голубое топливо от России, но не пойдет на этот шаг, а Европа не сможет поделиться из-за того, что сама столкнулась с энергетическим кризисом.

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украина зеленский золотарев
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