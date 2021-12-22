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Associated Press: более 100 млрд похищено в США из программ помощи во время пандемии

Общество
Associated Press: более 100 млрд похищено в США из программ помощи во время пандемии
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 декабря. Американская секретная служба заявила, что порядка 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ для помощи во время пандемии коронавируса.

Такая оценка основывается на данных секретной службы, минтруда и управления малого бизнеса. Сумма составляет три процента от 3,4 трлн долларов, выделенных на помощь из-за пандемии. Об этом рассказал координатор по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Рой Дотсон, передает Associated Press.

Согласно данным агентства, большую часть суммы похитили в результате мошенничества с пособиями по безработице. Минтруда сообщило, пособия в размере 87 млрд долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом.

Ранее Bloomberg сообщил о миллионном преувеличении статистики по вакцинации от COVID-19 в США. Федеральное правительство «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную».

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деньги хищение пандемия
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