Киев, 22 декабря. Британский таблоид Daily Star опубликовал статью, в которой утверждается, что Россия якобы может начать свое «вторжение» на Украину к католическому Рождеству, что вызвало недоумение среди украинцев в соцсетях.

Издание утверждает, что РФ сосредоточила возле украинской границы свыше 100 тыс. военных. Жители Украины через Telegram обсудили материал.

«Параноидальный бред», — отреагировал Вячеслав.

Один из пользователей иронично отметил, что Россия не умеет хранить свои тайны. Весь мир пишет о них на протяжении последних месяцев.

«Так я не пойму, а разве восьмой год они не с РФ воюют?!» — недоумевает Александр.

Владислав К. предлагает автору и его коллегам основать секту. Называться она будет «Свидетели вторжения»,

«У нас по пятницам полномасштабные вторжения обычно. Привыкли уже…» — написала Ольга З.

Михаил Л. призвал сограждан не переживать. Сначала 25 декабря будет католическое «вторжение», а потом, 7 января, будет уже православное «наступление».

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью для ФАН заявил, что шансы стать членом НАТО у Киева крайне низки. А мечтам украинских властей стать частью западного мира не суждено сбыться.