Конструктор Хрупало рассказал об уникальности ЗРК «Абакан»

Москва, 22 декабря. Комплекс ПРО «Абакан» сочетает ракеты от ЗРС «Антей-4000» с РЛС перспективных комплексов ПВО-ПРО, заявил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Абакан» разработали для ближневосточного заказчика. Впервые за рубежом его показали на выставке Dubai Airshow 2021.

«Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы «Антей-4000» и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика», — сообщил РИА Новости Хрупало.

По его словам, заказчику был нужен узкоспецифический комплекс, работающий только по баллистическим целям с минимальным количеством боевых средств и боевого расчета. Конструкторы выполнили задачу, уточнил Хрупало.

Комплекс предназначен для поражения баллистических целей, в том числе одноступенчатых ракет со скоростью до трех километров в секунду. Дальность поражения цели равняется 45 километрам при наибольшей высоте не более 25 километров.

Ранее Россия представила зенитные ракетные комплексы «Витязь» и «Абакан» на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах. Выставка проходила с 14 по 18 ноября.