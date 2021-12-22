Пользователи Twitter раскритиковали власти Британии за бездействие против COVID-19

Лондон, 22 декабря. Правительство Великобритании провело совещание, на котором обсуждались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. После заседания власти сообщили, что не будут вводить новые ограничения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях.

Оппозиционные политики удивляются, как многочасовое совещание не привело ни к каким решениям. Они уверены, что англичане столкнутся с новыми ограничениями, но правительство об этом предпочитает не говорить, чтобы не подвергаться критике. Британцы через Twitter выразили негодование.

«Совещание кабинета министров было перенесено из-за напитков, сыра и печенек», — написал @Spetmologer.

Пользователь @leefarr утверждает, что политики просто встретились перед Рождеством, обменялись подарками и провели корпоратив. Никто из них даже и не думал обсуждать проблемы коронавируса.

«Совещание было десять минут, а остальные час и 50 минут была вечеринка с вином и караоке», — прокомментировал @Andy23Fish.

Один из читателей уверен, что новый локдаун скоро будет. Власти только ждут, когда завершатся новогодние праздники.

Ранее стало известно, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может переживать самую сложную часть пандемии коронавируса с появлением штамма «Омикрон», но она завершится уже в 2022 году.