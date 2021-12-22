России нанесли ущерб в размере 90 млрд рублей в 2021 году от киберпреступлений

Москва, 22 декабря. Ущерб от киберпреступлений в России в течение текущего года составил около 90 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель оценивался примерно в 70 миллиардов рублей.

Информацией об этом во время беседы с РИА Новости поделился руководитель секции России Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. По его словам, сумма причиненного ущерба лишь от телефонных злоумышленников оценивается в 45 млрд рублей. Жданов подчеркнул, что общий ущерб от киберпреступлений составляет примерно 90 млрд рублей.

Жданов также заявил, что в следующем году стоит ждать устойчивой положительной динамики увеличения количества преступлений, которые совершаются при использовании информационно-коммуникационных технологий. Однако после 2025 года ущерб от этих деяний перевалит за 10 трлн долларов каждый год.

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