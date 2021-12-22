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России нанесли ущерб в размере 90 млрд рублей в 2021 году от киберпреступлений

Общество
России нанесли ущерб в размере 90 млрд рублей в 2021 году от киберпреступлений
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Москва, 22 декабря. Ущерб от киберпреступлений в России в течение текущего года составил около 90 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель оценивался примерно в 70 миллиардов рублей.

Информацией об этом во время беседы с РИА Новости поделился руководитель секции России Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. По его словам, сумма причиненного ущерба лишь от телефонных злоумышленников оценивается в 45 млрд рублей. Жданов подчеркнул, что общий ущерб от киберпреступлений составляет примерно 90 млрд рублей.

Жданов также заявил, что в следующем году стоит ждать устойчивой положительной динамики увеличения количества преступлений, которые совершаются при использовании информационно-коммуникационных технологий. Однако после 2025 года ущерб от этих деяний перевалит за 10 трлн долларов каждый год.

Мошенники недавно придумали новый способ обмана пенсионеров. Злоумышленники убеждают пожилых россиян оформить «подписку» на диагностику и ремонт бытовой техники.

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мошенники ущерб злоумышленники
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