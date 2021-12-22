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Малые и средние предприятия по добыче рыбы могут покинуть рынок в 2023 году

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 07:30
Экономика
Малые и средние предприятия по добыче рыбы могут покинуть рынок в 2023 году
Холдинг Норебо

Москва, 22 декабря. Малые и средние рыбопромышленники могут уйти с рынка из-за распределения инвестиционных квот среди них, запланированного на 2023 год, сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

Малые и средние предприятия могут покинуть рынок, так как крупнейшие рыбопромышленники, которые участвовали в первом этапе аукционов по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов, станут бенефициарами второго этапа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Второй этап программы инвестиционных квот запускается в 2023 году. На аукционах распределят 20% от общего допустимого улова (ОДУ) минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% квот на добычу краба, а также 100% квот на вылов моллюсков.

Ранее Крым удивил колоссальными инвестициями и размахом экспорта в 2021 году. Сейчас на территории республики реализуется 220 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 222 миллиарда рублей, в рамках которых планируется создать около 13,5 тысячи рабочих мест.

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квоты инвестиции Рыбная промышленность
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