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России предрекли увеличение потока мигрантов в 2022 году

Общество
России предрекли увеличение потока мигрантов в 2022 году
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 декабря. Россию ожидает увеличение потока мигрантов в следующем году из-за изменений в экономической ситуации в странах СНГ и в отечественном законодательстве, считает специалист Юрий Жданов.

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации отметил, что с учетом оценки ежемесячной динамики в действующих условиях следует ожидать, что в 2022 году миграционный прирост в среднем увеличится на треть — до 14-15 миллионов мигрантов в год. На этот процесс повлияют изменения в миграционном законодательстве, которые вступят в силу 29 декабря, считает Жданов.

«Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование», — сообщил в интервью РИА Новости Жданов.

По словам эксперта, для граждан СНГ и мигрантов из других регионов, в которых экономическая инфраструктура слабо развита, трудоустройство в России будет «оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни» их семей.

Ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что порядка 95% трудовых мигрантов из Таджикистана в качестве места для заработка выбирают Россию. Больше всего жителей страны выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

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мигранты снг миграционное законодательство
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