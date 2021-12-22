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Картина «Дюна» претендует на четыре премии «Оскар» за зрелищность

Общество
Картина «Дюна» претендует на четыре премии «Оскар» за зрелищность
flickr.com  /  Davidlohr Bueso

Вашингтон, 22 декабря. Фантастический фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева претендует на четыре премии «Оскар» за зрелищность. Картина может получить награды в номинациях за грим и прически, визуальные эффекты, звук и музыку.

Список претендентов на «Оскар» в десяти номинациях опубликовала 21 декабря Американская киноакадемия. Перечни претендентов были также объявлены в номинациях: лучший иностранный фильм, лучшая документальная картина, лучшая короткометражная документальная лента, лучшая композиция и другие. Каждый шорт-лист содержит от 10 до 15 номинантов.

Новая картина про британского спецагента Джеймса Бонда «Не время умирать» попала в списки в четырех категориях. Фильм «Власть пса» попал в две номинации. Полный перечень претендентов на «Оскар» будет опубликован 8 февраля, а церемония награждения состоится 27 марта.

Российский фильм «Разжимая кулаки» не попал в список номинантов на премию. Режиссером картины является Кира Коваленко.

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Оскар премия дюна дени вильнев
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