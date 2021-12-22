Канье Уэст больше не встречается с моделью Винетрией

Лос-Анджелес, 22 декабря. Рэпер Канье Уэст больше не состоит в отношениях с моделью Винетрией. Об этом сообщает издание Page Six.

Рэп-исполнитель встречался с девушкой на протяжении нескольких месяцев. Источник утверждает, что Канье прекратил следить за Винетрией в Instagram, но она все еще подписана на музыканта.

Впервые новости об отношениях пары появились в ноябре. Они посетили баскетбольный в Миннеаполисе, на котором выступала команда Уэста. Издание сообщает, что проблемы между моделью и музыкантом начались после того как Канье публично начал уговаривать свою бывшую жену Ким Кардашьян вернуться к нему. Однако она не ответила ему взаимностью.

facebook.com / Kim Kardashian West

«Мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне, Кимберли», — сказал артист во время исполнения своей песни Runaway совместном концерте с Дрейком.

Несмотря на известность рэпера, информации о его девушке практически нет. Известно, что ей 22 года, она является моделью и не слишком активна в соцсетях.

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