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Канье Уэст больше не встречается с моделью Винетрией

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 07:24
Шоу-бизнес
Канье Уэст больше не встречается с моделью Винетрией
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 22 декабря. Рэпер Канье Уэст больше не состоит в отношениях с моделью Винетрией. Об этом сообщает издание Page Six.

Рэп-исполнитель встречался с девушкой на протяжении нескольких месяцев. Источник утверждает, что Канье прекратил следить за Винетрией в Instagram, но она все еще подписана на музыканта.

Впервые новости об отношениях пары появились в ноябре. Они посетили баскетбольный в Миннеаполисе, на котором выступала команда Уэста. Издание сообщает, что проблемы между моделью и музыкантом начались после того как Канье публично начал уговаривать свою бывшую жену Ким Кардашьян вернуться к нему. Однако она не ответила ему взаимностью.

Канье Уэст больше не встречается с моделью Винетрией
facebook.com / Kim Kardashian West

«Мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне, Кимберли», — сказал артист во время исполнения своей песни Runaway совместном концерте с Дрейком.

Несмотря на известность рэпера, информации о его девушке практически нет. Известно, что ей 22 года, она является моделью и не слишком активна в соцсетях.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот лишился работы в новом проекте. Студия Universal отстранила актера от участия в «Уравнителе».

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Канье Уэст музыка отношения винетрия
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