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Большинство опрошенных россиян выступили за включение лечения COVID-19 в ДМС

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 07:22
Общество
Большинство опрошенных россиян выступили за включение лечения COVID-19 в ДМС
Пресс-служба компании «Уайт продакт»

Москва, 22 декабря. Больше половины россиян (53%) выступили за включение лечения COVID-19 в программу добровольного медицинского страхования (ДМС). Кроме того, 32% выбрали бы такую программу страхования, если бы в ней было лечение коронавируса.

В исследовании, проведенном страховыми компаниями «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru приняли участие 2,68 тыс. человек трудоспособного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

«Респондентам предлагалось ответить на вопрос, нужно ли, с их точки зрения, включать COVID-19 в лечение по ДМС или же лечения по ОМС достаточно? 27% ответили «обязательно нужно», почти столько же (26%) — «скорее нужно». 16% опрошенных высказались против, а 30% затруднились ответить», — говорится в исследовании.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России ревакцинировались от коронавируса около 10 млн граждан. Он также выразил благодарность россиянам за заботу о своем здоровье, передает RT.

Также основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может переживать самую сложную часть пандемии коронавируса с появлением штамма «Омикрон», но она завершится уже в 2022 году. По словам Гейтса, с такой скоростью, как «Омикрон», не распространялся ни один вирус в истории.

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опрос коронавирус ДМС
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