Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 07:23
07:22
Общество
Большинство опрошенных россиян выступили за включение лечения COVID-19 в ДМС
07:10
Происшествия
Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в ЯНАО
07:09
Происшествия
Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров помещен в ИВС по делу о мошенничестве
06:46
Общество
Врач Тяжельников посоветовал в морозы покрывать все тело одеждой
06:35
Экономика
Аналитик Коган спрогнозировал ослабление курса рубля в 2022 году
06:29
Политика
Украинский посол Мельник пожаловался на безразличие ФРГ к интересам Киева
06:22
Общество
Терапевт Звонков посоветовал приглашать на корпоративы только привитых сотрудников
06:02
Армия
Forbes: Украина может столкнуться с «Калибром» в случае войны с Россией
06:00
Общество
Украине посоветовали решить кризис в стране, а не пытаться «вернуть» Крым
05:59
Экономика
Вашингтон выразил недовольство программой импортозамещения в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в ЯНАО

Происшествия
Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в ЯНАО
МЧС по Архангельской области

Новый Уренгой, 22 декабря. Трое рабочих стали жертвами пожара на железнодорожной станции Коротчаево в Новом Уренгое.

Известно, что на станции загорелось подсобное помещение. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает РИА Новости.

«По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих», — сказал он.

Ранее гипермаркет «Лента» загорелся в Томске. Возгорание началось во вторник днем. Площадь пожара составила 5 тыс. квадратных метров, в результате возгорания обрушилось 3,5 тыс. квадратных метров кровли. Из здания эвакуировали около 200 человек. О пострадавших не сообщается.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в ЯНАО
пожар жертвы янао
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать