Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в ЯНАО

Новый Уренгой, 22 декабря. Трое рабочих стали жертвами пожара на железнодорожной станции Коротчаево в Новом Уренгое.

Известно, что на станции загорелось подсобное помещение. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает РИА Новости.

«По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих», — сказал он.

Ранее гипермаркет «Лента» загорелся в Томске. Возгорание началось во вторник днем. Площадь пожара составила 5 тыс. квадратных метров, в результате возгорания обрушилось 3,5 тыс. квадратных метров кровли. Из здания эвакуировали около 200 человек. О пострадавших не сообщается.