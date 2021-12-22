Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров помещен в ИВС по делу о мошенничестве

Красноярск, 22 декабря. Правоохранители задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова по делу о мошенничестве. Сейчас бывший парламентарий находится в изоляторе временного содержания, сообщили в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера. Последний подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на приобретение угля для администрации города Игарки. Сына вице-спикера задержали два года назад и позднее отправили под домашний арест. В управлении Следкома по Красноярскому краю и Хакасии пока не давали комментариев по факту произошедшего.

«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — следует из заявления источника.

Несколько дней назад правоохранители задержали заместителя главы районной администрации Уфы. Чиновника подозревают во взяточничестве.