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Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров помещен в ИВС по делу о мошенничестве

Происшествия
Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров помещен в ИВС по делу о мошенничестве
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Красноярск, 22 декабря. Правоохранители задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова по делу о мошенничестве. Сейчас бывший парламентарий находится в изоляторе временного содержания, сообщили в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера. Последний подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на приобретение угля для администрации города Игарки. Сына вице-спикера задержали два года назад и позднее отправили под домашний арест. В управлении Следкома по Красноярскому краю и Хакасии пока не давали комментариев по факту произошедшего.

«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — следует из заявления источника.

Несколько дней назад правоохранители задержали заместителя главы районной администрации Уфы. Чиновника подозревают во взяточничестве.

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Все новости / Происшествия / Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров помещен в ИВС по делу о мошенничестве
следственный комитет мошенничество красноярский край
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