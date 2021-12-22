Врач Тяжельников посоветовал в морозы покрывать все тело одеждой

Москва, 22 декабря. Морозы не лучшее время, чтобы закаляться. Наоборот, нужно застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку до выхода на улицу, чтобы тепло сохранялось.

Нужно одеваться на улицу так, чтобы не оставлять открытых мест — защищать руки перчатками, укутываться шарфом, непременно носить шапку, посоветовал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Одеваться нужно многослойно. Надевать 3–4 слоя одежды. Воздух между слоями создает дополнительную защиту», — добавил медик.

Одежду лучше выбирать из пористых материалов — шерсти, флиса, которые лучше сохраняют тепло. Обувь должна быть на толстой подошве, предназначенная для минусовой температуры, и свободная, в которую можно надеть теплые носки. Она также не должна сдавливать ноги.

Недавно работники коммунальных служб в якутском городе Покровске поразили местных жителей. Сотрудники вышли косить траву на заснеженных улицах при морозе 50 градусов.