Аналитик Коган спрогнозировал ослабление курса рубля в 2022 году

Москва, 22 декабря. В следующем году курс рубля установится в районе 75 за доллар и 85-86 за евро, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Аналитик отметил, что на курс национальной валюты оказывают влияние геополитика и действия регуляторов, трейдеров и инвесторов на зарубежных рынках. Решающую роль играет первый фактор, сообщил агентству «Прайм» Коган. Любая новость в США с упоминанием России и «войны» способна опустить курс рубля на несколько процентных пунктов, подчеркивает специалист.

На ослабление рубля влияет и деятельность иностранных регуляторов, предупредил Коган. Отток из развивающихся рынков начнется, как только европейский ЕЦБ и американская ФРС объявят о начале более активной работы по сокращению стимулирующих программ.

«Сейчас рубль держится в районе 73,5 единиц за доллар только благодаря экспортерам, продающим валюту для уплаты налогов, и низкой волатильности валютного рынка в ожидании заседаний европейского и американского регуляторов», — подчеркнул Коган.

По словам аналитика, ждать реальной доходности в долларах от российского рынка не стоит в ближайшие пару лет.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что чрезмерное укрепление рубля делает российские товары дороже за рубежом и понижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке из-за появления дешевых иностранных аналогов. По его словам, укрепление рубля чревато также избыточным притоком спекулятивного капитала в Россию.