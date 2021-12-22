Украинский посол Мельник пожаловался на безразличие ФРГ к интересам Киева

Берлин, 22 декабря. Представители немецких властей часто не обращают внимание на интересы Киева во время кулуарных бесед, поэтому украинские дипломаты вынуждены поднимать «публично» некоторые вопросы.

Немецкие дипломаты нередко приходят в МИД ФРГ или другое ведомство канцлера с просьбой, однако там им отвечают, что у Германии есть своя линия, которую она не готова менять, поэтому вопросы поднимаются украинской стороной публично. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник центру Ukrainian Prism.

«Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ "иди гуляй, мы лучше знаем", ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично», — пожаловался Мельник.

Ранее Андрей Мельник заявил, что позиция нового канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно предоставления военной помощи Киеву вряд ли будет отличаться от прошлого немецкого кабмина. Он не ждет военной помощи от нового канцлера ФРГ.