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Forbes: Украина может столкнуться с «Калибром» в случае войны с Россией

Армия
Forbes: Украина может столкнуться с «Калибром» в случае войны с Россией
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 22 декабря. Украина может столкнуться с ракетами «Калибр» в черноморском регионе в случае «войны» с Россией. Кроме того, Киев вряд ли сможет что-либо противопоставить «Калибру».

Новый фронт в случае войны с Россией откроется на море. Об этом написал автор Дэвид Экс для Forbes.

«Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», — объяснил он.

Москва, по словам автора, активно строит корабли и подлодки, а также ракеты «Калибр». Последние Экс назвал «самым главным».

Ранее стало известно, что украинские военные начали укреплять «уязвимые» участки на границе с Россией. Отмечается, что на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами, передает RT.

Также политолог Максим Жаров сообщил, что заявление МИД РФ о недопустимости размещения военных баз НАТО на Украине говорит о том, что больше терпеть деятельность Альянса на границе с Россией Москва не намерена. Как отметил Максим Жаров, МИД России предупреждает США и НАТО о том, о чем надо было еще несколько лет назад.

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Киев война калибр
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