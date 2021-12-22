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Вашингтон выразил недовольство программой импортозамещения в России

Экономика
Вашингтон выразил недовольство программой импортозамещения в России
Инфореактор  /  pixabay.com

Вашингтон, 22 декабря. Власти США считают, что Россия «отходит» от норм Всемирной торговой организации (ВТО) импортозамещением и преференциями для товаров и услуг внутреннего производства.

Ведомство раскритиковало Москву, обвинив ее якобы в расширении госконтроля над экономикой. Об этом заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай, передает RT.

«Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», — сказала Тай.

Она предупредила, что ее офис задействует все инструменты ВТО, чтобы «заставить» Россию ответить за действия в многосторонней торговой системе. Больше всего у США претензии к российским преференциям для товаров и услуг собственного производства и к реализации программы импортозамещения в сфере IT.

Ранее сообщалось, что США планируют ограничить поставку смартфонов в Россию из-за Украины. Вашингтон также может ввести ограничение на импорт автомобильных запчастей. Подчеркивается, что причиной данных санкций является возможное обострение обстановки на территории Украины.

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