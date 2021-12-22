Коронавирусную мутацию «Омикрон» нашли на территории 106 стран

Москва, 22 декабря. Коронавирусную мутацию «Омикрон» обнаружили на территории 106 государств. Соответствующей информацией 21 декабря поделилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном эпидемиологическом сообщении организации сказано, что на 21 декабря текущего года на 14:00 по европейскому времени коронавирусный штамм «Омикрон» найден на территории 106 стран.

ВОЗ отметила, что общая угроза, которая имеет связь с вызывающей обеспокоенность мутацией «Омикрон», остается крайне высокой. В период с 20 октября по 19 декабря этот вариант был установлен в 1,6% случаях во время секвенирования.

Глава американского государства Джо Байден недавно сообщил, что мутация «Омикрон» стала доминирующим штаммом на территории США.