Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 07:22
07:10
Происшествия
Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в ЯНАО
07:09
Происшествия
Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров помещен в ИВС по делу о мошенничестве
06:46
Общество
Врач Тяжельников посоветовал в морозы покрывать все тело одеждой
06:35
Экономика
Аналитик Коган спрогнозировал ослабление курса рубля в 2022 году
06:29
Политика
Украинский посол Мельник пожаловался на безразличие ФРГ к интересам Киева
06:22
Общество
Терапевт Звонков посоветовал приглашать на корпоративы только привитых сотрудников
06:02
Армия
Forbes: Украина может столкнуться с «Калибром» в случае войны с Россией
06:00
Общество
Украине посоветовали решить кризис в стране, а не пытаться «вернуть» Крым
05:59
Экономика
Вашингтон выразил недовольство программой импортозамещения в России
05:55
Общество
Коронавирусную мутацию «Омикрон» нашли на территории 106 стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Коронавирусную мутацию «Омикрон» нашли на территории 106 стран

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 05:55
Общество
Коронавирусную мутацию «Омикрон» нашли на территории 106 стран
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Коронавирусную мутацию «Омикрон» обнаружили на территории 106 государств. Соответствующей информацией 21 декабря поделилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном эпидемиологическом сообщении организации сказано, что на 21 декабря текущего года на 14:00 по европейскому времени коронавирусный штамм «Омикрон» найден на территории 106 стран.

ВОЗ отметила, что общая угроза, которая имеет связь с вызывающей обеспокоенность мутацией «Омикрон», остается крайне высокой. В период с 20 октября по 19 декабря этот вариант был установлен в 1,6% случаях во время секвенирования.

Глава американского государства Джо Байден недавно сообщил, что мутация «Омикрон» стала доминирующим штаммом на территории США.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Коронавирусную мутацию «Омикрон» нашли на территории 106 стран
воз мутация коронавирус COVID-19 штамм омикрон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать