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Более 1,5 млн человек посмотрели экскурсии российских музеев в TikTok в 2021 году

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 05:52
Общество
Более 1,5 млн человек посмотрели экскурсии российских музеев в TikTok в 2021 году
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 декабря. Российские музеи проводили экскурсии, челленджи и организовывали видеогиды. В результате более 1,5 миллиона человек приняли участие в виртуальных мероприятиях и посетили экскурсии российских музеев в 2021 году в рамках кампании #МузейныйТикТок.

Всего было организовано более 30 виртуальных экскурсий в TikTok, а общее количество просмотров превысило 1,5 миллиона, информировали в пресс-службе компании журналистам ТАСС. Больше всего полюбились зрителям видеоролики про семиреченский алтарь из зала Древней Средней Азии.

Музеи не просто рассказывали пользователям об искусстве, но создавали яркие активации, соответствующие интересам креативного сообщества платформы», — указано в сообщении.

В движении поучаствовали самые знаменитые комплексы страны: Русский Музей, Музей Фаберже, Государственный Эрмитаж, Музей транспорта Москвы, Музей современного искусства «Гараж» и Государственный исторический музей.

В начале декабря маленький фрагмент штукатурки сорвался с фасада Главного штаба Государственного Эрмитажа в Петербурге. Горожане в социальных сетях заметили, что появившийся скол имеет форму самурая без головы.

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эрмитаж музей tiktok
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