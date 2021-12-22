МВД: 21,6 тыс. человек погибли в результате преступлений с начала года в России

Москва, 22 декабря. Более 21 тыс. человек погибли в России с начала 2021 года в результате преступлений. Об этом сообщается в материалах Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности за январь-ноябрь 2021 года.

Всего в стране с начала года зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений. Этот показатель на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа преступлений наблюдается в 31 регионе России, тогда как снижение — в 54, передает ТАСС.

«В результате преступных посягательств погибли 21,6 тыс. человек, здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4% погибших, на города и поселки городского типа — 68,0% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред», — говорится в материалах МВД.

Ранее сообщалось, что российская полиция за последние пять лет ликвидировала более 900 подпольных наркотических лабораторий. Кроме того, было выявлено свыше 6,7 тыс. случаев контрабанды запрещенных средств.