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Генри Кавилл хотел бы сыграть в экранизации Red Dead Redemption 2

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 05:15
Шоу-бизнес
Генри Кавилл хотел бы сыграть в экранизации Red Dead Redemption 2
Кадр из фильма «Человек из стали»

Лос-Анджелес, 22 декабря. Британский актер Генри Кавилл считает, что сняться в экранизации игры Red Dead Redemption 2 было бы забавно.

Звезда сериала «Ведьмак» известен своей любовью к видеоиграм. Он неоднократно рассказывал в интервью, как любит проводить свободное время за игровой консолью. Об этом сообщает ScreenRant.

Игра Red Dead Redemption 2 разрабатывалась студией Rockstar Games на протяжении восьми лет. После релиза она стала настоящим хитом благодаря сюжету и высокой детализации окружающего мира. Генри в недавнем интервью обсудил возможную экранизацию видеоигры.

Генри Кавилл хотел бы сыграть в экранизации Red Dead Redemption 2
Prt Scr youtube.com / Rockstar Games

«Я действительно начал играть в Red Dead Redemption 2. Я знаю, что немного опоздал на эту вечеринку, но я начал играть в нее, и мне она действительно нравится. И поэтому, что-то подобное, я думаю, было бы забавно превратить в фильм. Вестерн с Кавиллом? Да!» — отметил актер.

Ранее британский актер Роберт Паттинсон поделился планами на будущее проектов о Темном рыцаре режиссера Мэтта Ривза. Исполнитель главной роли намекнул, что не против снова сыграть Бэтмена.

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Все новости / Шоу-бизнес / Генри Кавилл хотел бы сыграть в экранизации Red Dead Redemption 2
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