Московская область возглавила топ-20 «зеленых регионов» России

Москва, 22 декабря. Московская область возглавила «Зеленый рейтинг» российских регионов, который показывает уровень реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Рейтинг составил Российский экологический оператор (РЭО). Регионы оценивали по статистическим показателям, а также результатам социологического опроса. В результате топ-20 зеленых регионов возглавили Московская, Ярославская и Нижегородская области, сообщает телеканал «360».

Рейтинг создавался с целью помочь представителям органов государственной власти, общественных организаций и бизнеса реализовать и оценить эффективность направленных на развитие системы обращения с ТКО мероприятий. Рейтинг РЭО составил по итогам 11 месяцев текущего года. Лидерам вручат «Зеленую премию».

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что реформа расширенной ответственности производителей будет запущена в России в 2022 году. Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и проходит межведомственное согласование в ускоренном порядке.