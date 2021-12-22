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Российская кинолента «Разжимая кулаки» не попала в список претендентов на «Оскар»

Общество
Российская кинолента «Разжимая кулаки» не попала в список претендентов на «Оскар»
кадр из фильма «Разжимая кулаки »

, 22 декабря. Фильм отечественного режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не попал в шорт-лист из 15 картин, которые претендуют на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Перечень претендентов 21 декабря опубликовала Американская киноакадемия.

Отечественный проект соревновался с кинокартинами из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и еще 88 государств. В список претендентов попали австрийский, бельгийский, датский, немецкий, исландский и мексиканский фильмы, а также картины из Бутана, Ирана, Италии, Японии, Косова, Норвегии, Панамы и Испании.

Режиссер Кира Коваленко является ученицей Александра Сокурова. Сюжет картины разворачивается на территории Северной Осетии. В центре фильма оказывается семейство Заура, строго воспитывающего собственных детей. Этот персонаж не знает грани между заботой отца и гиперопекой.

Недавно этот фильм удостоился Гран-при кинофестиваля. Мероприятие было посвящено российским фильмам и проходило на северо-западе Франции в Онфлере.

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Оскар разжимая кулаки кира коваленко
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