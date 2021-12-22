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АТОР: Санкт-Петербург стал самым популярным регионом России у китайских туристов

Общество
АТОР: Санкт-Петербург стал самым популярным регионом России у китайских туристов
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 декабря. Аналитики Ассоциации туроператоров России провели исследование, в котором выявили наиболее востребованные российские регионы у китайских туристов. Самым популярным местом стал Санкт-Петербург, сообщили в АТОР.

Соответствующий рейтинг, получивший название China Friendly, впервые был представлен на VIII Российско-китайском туристическом форуме. Всего во время исследования рассматривались 19 российских регионов. Аналитики оценивали привлекательность тех или иных объектов туризма среди китайских туристов, основываясь на множестве критериев. Следом за Северной столицей по популярности расположились Москва и Приморский край, следует из публикации на сайте АТОР.

При этом ранее Россия вошла в пятерку государств по темпам восстановления туристической сферы после пандемии COVID-19. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин, внутренний туризм в стране уже достиг доковидного уровня, а выездной — чуть меньше половины от него.

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