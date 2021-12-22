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Краткосрочная аренда жилья на новогодние праздники резко подорожала в России

Общество
Краткосрочная аренда жилья на новогодние праздники резко подорожала в России
pixabay.com  /  dalphoto

Москва, 22 декабря. Средняя стоимость аренды частных домов на срок с 31 декабря по 2 января в Подмосковье достигла 150–300 тыс. рублей, в Ленобласти — 120 тыс. рублей, сообщают со ссылкой на участников рынка «Известия».

По сравнению с прошлогодними праздниками в этом году цены на краткосрочный съем жилья выросли до 15%. Спрос на новогоднюю аренду в Подмосковье в этом году был очень велик, отмечают специалисты. Большинство предложений разбирали мгновенно уже в октябре.

«В начале декабря спрос на посуточный съем загородного жилья в Подмосковье вырос на 37% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, в Ленобласти — на 9%», — сообщил газете «Известия» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Цены на краткосрочный съем квартир в Москве по сравнению с прошлогодними праздниками выросли на 17%, в Петербурге — на 15%. В Краснодарском крае и Калининградской области рост цен составил 10% и 29% соответственно.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, что частная недвижимость в России по итогам года подорожала в среднем на 13% — до рекордных 5,1 млн рублей. Такая тенденция наблюдается практически во всех регионах страны.

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