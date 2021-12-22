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Самую дорогую студию России за пределами Москвы и Петербурга продали за 116 млн рублей

Общество
Самую дорогую студию России за пределами Москвы и Петербурга продали за 116 млн рублей
pixabay.com

Сочи, 22 декабря. Самая дорогая студия России за пределами Москвы и Петербурга в этом году была продана за 116,8 миллиона рублей в Сочи, выяснило агентство недвижимости Savills.

В компании отметили, что были проданы апартаменты площадью 53 квадратных метра в клубном комплексе Mantera Seaview Residence. Студия находится на седьмом этаже.

Комплекс Mantera Seaview Residence расположен на территории Большого Сочи в Имеретинской низменности и на первой линии Черноморского побережья. С июля текущего года в этом районе действует мораторий на строительство многоэтажного жилья. Запрет введен до принятия нового городского генплана, сообщает со ссылкой на Savills РИА Новости.

«Покупателем стал 34-летний бизнесмен в сфере IT», — сообщил агентству представитель компании.

В этом году цены на недвижимость в Сочи росли очень активно, особенно в дорогих сегментах, предложение в которых ограничено, отметили в Savills.

Ранее исследование «ЦИАН.Аналитики» показало, что средняя стоимость квадратного метра новостроек в городах РФ с населением от 500 тысяч человек впервые за историю наблюдений превысила 100 тыс. рублей.

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сочи жилье недвижимость
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