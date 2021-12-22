Дома престарелых вошли в число наиболее привлекательных ниш для инвестиций в России

Москва, 22 декабря. Дома престарелых, коворкинги, а также склады «последней мили», находящиеся в непосредственной близости от региона доставки, названы наиболее привлекательными нишами для инвестиций в России. Информацию об этом публикует консалтинговая компания PwC.

Респондентами опроса стали девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционные фонды, управляющие компании в Москве и Санкт-Петербурге. Они должны были выбрать наиболее выгодные для инвестирования ниши на сегодняшний день и в ближайшем будущем.

«Наиболее инвестиционно привлекательной нишей по итогам опроса стали склады "последней мили", за них проголосовали 59% респондентов. По их словам, на фоне сверхбыстрого развития сервисов моментальной доставки на рынке наблюдается дефицит подобных объектов», — сообщается в исследовании.

Дома престарелых сейчас практически никак не развитый в России нишевой рынок, который имеет большие перспективы. За них проголосовали 28% респондентов.

Ранее глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Ирина Ушакова рассказала, что объем инвестиций в российскую недвижимость, по предварительным итогам 2021 года, увеличится на 37% и составит 390 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.