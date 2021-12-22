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Ущерб от преступлений в России вырос на 64%
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Ущерб от преступлений в России вырос на 64%

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 04:17
Общество
Ущерб от преступлений в России вырос на 64%
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Москва, 22 декабря. Ущерб от преступлений за 11 месяцев составил в России 766 млрд рублей, это на 64% превышает показатель прошлого года, следует из статистических материалов МВД РФ о состоянии преступности за период январь — ноябрь.

По сравнению с прошлым годом количество выявленных преступлений экономической направленности возросло на 4,2%. Всего было зафиксировано 107,1 тыс. таких случаев. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений достиг 5,8%. Материальный ущерб от них составил 599,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Всего с начала года в России зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений. Это на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений увеличился на 64,2%, достигнув 766 млрд рублей.

«Большая часть ущерба (93,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — говорится в статистических материалах МВД.

Ранее статистика МВД показала, что россияне стали совершать меньше преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Показатель снизился на 7,4% по сравнению с 2020 годом.

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