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НКР ожидает завершения льготной ипотеки на новостройки в России в 2022 году

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 03:55
Экономика
НКР ожидает завершения льготной ипотеки на новостройки в России в 2022 году
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Программа льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках завершится в июле 2022 года, семейная будет действовать до 2023 года, считают в рейтинговом агентстве НКР.

Дальнейшую судьбу программы обсуждают власти и рынок. Крупнейшие российские банки выступают за ее продление, но лишь для отдельных групп граждан или регионов. Центробанк предлагает не продлевать программу, так как в России существуют и другие льготные варианты, сообщает РИА Новости.

«Прогноз НКР предполагает, что семейная ипотека будет действовать до 2023 года, а программа господдержки «7%» закончится в июле 2022 года», — цитирует сообщении НКР агентство.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что квадратный метр студий в новостройках РФ за третий квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом минувшего года подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей. Во вторичном сегменте средняя стоимость квадрата в студии за отчетный период составила 132 тысячи, что на 40% больше, чем годом ранее.

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