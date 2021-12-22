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Депутат ГД Хамзаев предложил наказывать педофилов смертной казнью

Общество
Депутат ГД Хамзаев предложил наказывать педофилов смертной казнью
pxhere.com

Москва, 22 декабря. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с предложением ввести смертную казнь для педофилов как высшую меру наказания.

Хамзаев также поддержал закон, который предусматривает пожизненное заключение для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — сказал депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова выразила поддержку законопроекту о пожизненном заключении для педофилов. Она добавила, что за последние восемь лет число преступлений сексуального характера против детей и подростков в стране увеличилось на 79%, передает RT.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов. Пожизненный срок — справедливая мера, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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смертная казнь наказание педофилия
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