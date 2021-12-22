CTV: ребенок скончался в результате уличной стрельбы в Канаде

Дартмут, 22 декабря. Ребенок скончался в результате стрельбы. Инцидент произошел на территории города Дартмут, провинция Новая Шотландия. Соответствующей информацией поделился телеканал CTV.

Происшествие случилось на городской улице около 00:07 по московскому времени 21 декабря. В данный момент возраст и пол, а также другая персональная информация не раскрываются. После стрельбы медики доставили пострадавшего в поликлинику.

Однако врачи не смогли спасти ребенка, и он скончался в больнице. Сотрудники правоохранительных органов по факту стрельбы возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские еще никого не задержали. Другие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Два человека ранее также получили ранения во время стрельбы в Канаде. Инцидент произошел в городе Брамптон, провинция Онтарио.