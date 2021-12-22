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Партия ОПЗЖ раскритиковала курс Украины в НАТО

Политика
Партия ОПЗЖ раскритиковала курс Украины в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 22 декабря. Курс Киева в НАТО — политическая ошибка и может привести к катастрофе, заявила украинская партия ОПЗЖ.

Инициированный Россией диалог о гарантиях безопасности — необходим, и прежде всего он состоится между Москвой и Вашингтоном. При этом отмечается, что Украина не будет участвовать в переговорах, что является совершенно очевидным фактом. Об этом говорится на сайте ОПЗЖ.

«Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — сказано в сообщении.

Украина могла бы обеспечить себе стабильность и безопасность, выбрав статус нейтрального государства и политический курс на международный диалог. В партии отметили, что единственной целью украинского президента Владимира Зеленского является обострение ситуации, что угрожает всей стране.

Ранее на Украине заявили, что в стране уже есть две трети стандартов НАТО. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина уточнила, что Киев хорошо отрабатывает взаимодействие с НАТО, передает RT.

Также Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.

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Киев нато ОПЗЖ
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