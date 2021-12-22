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Мишустин подписал распоряжение об индексации тарифов РЖД на перевозку грузов

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 03:13
Общество
Мишустин подписал распоряжение об индексации тарифов РЖД на перевозку грузов
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 22 декабря. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации тарифов ООО «Российские железные дороги» на перевозку грузов на 5,8% в 2022 году. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации, к тарифам на перевозку грузов будет введена дополнительная целевая надбавка, которая составит 1,03%, на контейнерные перевозки — 4,75%. Кроме того, с 1 января 2022 года к тарифам на перевозку антрацита будет установлен поправочный коэффициент 1,05, вместо 0,895.

Ранее стало известно, что РЖД запустила масштабную распродажу билетов по внутренним направлениям. В купе можно будет путешествовать со скидкой до 60% в период с 18 по 23 декабря.

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