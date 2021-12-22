Мишустин подписал распоряжение об индексации тарифов РЖД на перевозку грузов

Москва, 22 декабря. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации тарифов ООО «Российские железные дороги» на перевозку грузов на 5,8% в 2022 году. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации, к тарифам на перевозку грузов будет введена дополнительная целевая надбавка, которая составит 1,03%, на контейнерные перевозки — 4,75%. Кроме того, с 1 января 2022 года к тарифам на перевозку антрацита будет установлен поправочный коэффициент 1,05, вместо 0,895.

Ранее стало известно, что РЖД запустила масштабную распродажу билетов по внутренним направлениям. В купе можно будет путешествовать со скидкой до 60% в период с 18 по 23 декабря.