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Путин предложил обсудить госполитику в области авиации на совещании Совбеза

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 03:10
Общество
Путин предложил обсудить госполитику в области авиации на совещании Совбеза
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 декабря. Российский лидер Владимир Путин предложил обсудить проект основ государственной политики в области авиационной деятельности.

Такое предложение Путин сделала на совещании с постоянными членами Совбеза. Обсуждение предлагалось провести до 2030 года.

«Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года», — сказал российский лидер.

Ранее Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе. Вина западных стран в возникновении напряженной обстановки в Европе является неоспоримой, заявил он. По словам российского главы государства, Москва была вынуждена нести ответственность за действия Запада. Однако с каждым шагом западной стороны обстановка на территории Европы только ухудшалась

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путин совбез авиация
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