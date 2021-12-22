Путин предложил обсудить госполитику в области авиации на совещании Совбеза

Москва, 22 декабря. Российский лидер Владимир Путин предложил обсудить проект основ государственной политики в области авиационной деятельности.

Такое предложение Путин сделала на совещании с постоянными членами Совбеза. Обсуждение предлагалось провести до 2030 года.

«Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года», — сказал российский лидер.

Ранее Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе. Вина западных стран в возникновении напряженной обстановки в Европе является неоспоримой, заявил он. По словам российского главы государства, Москва была вынуждена нести ответственность за действия Запада. Однако с каждым шагом западной стороны обстановка на территории Европы только ухудшалась