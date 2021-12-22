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Marvel может снять кроссовер «Блэйда» и «Морбиуса»

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 02:52
Шоу-бизнес
Marvel может снять кроссовер «Блэйда» и «Морбиуса»
Кадр из фильма «Блэйд»

Лос-Анджелес, 22 декабря. Президент компании Marvel Studios Кевин Файги и продюсер кинофраншизы «Человек-паук» Эми Паскаль обсуждают возможность совместного фильма, в котором главными героями будут Блэйд и Морбиус.

Киностудии Disney и Sony в настоящее время совместно работают над кинофраншизой о Человеке-пауке. Недавно вышел фильм «Нет пути домой», который показывает хорошие кассовые сборы. Об этом сообщает ScreenRant.

После Нового года в кинотеатрах состоится премьера фильма «Морбиус», который по комиксам является злодеем из вселенной Человека-паука. Однако кинолента не входит в киновселенную Marvel, а ее разработкой занималась только студия Sony.

Marvel может снять кроссовер «Блэйда» и «Морбиуса»
Кадр из фильма «Морбиус» /

Картина «Блэйд» выйдет от Disney в ближайшие несколько лет, а главную роль в ней исполнит актер Махершала Али. Несмотря на то, что кинокомиксы еще не были представлены фанатам, руководство обеих кинокомпаний уже обсуждает будущий совместный проект.

«Блэйд и Морбиус — это классная идея. Но мы не видим будущее, и никогда не знаешь, что произойдет. Есть самые разные возможности», — отметила Паскаль.

Ранее стало известно, что британский актер Генри Кавилл не исключает, что может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в знаменитой кинофраншизе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Marvel может снять кроссовер «Блэйда» и «Морбиуса»
кино марвел морбиус блэйд Кевин Файги
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