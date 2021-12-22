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Мать девятилетней студентки МГУ обвинила преподавателей в предвзятости
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Мать девятилетней студентки МГУ обвинила преподавателей в предвзятости

Общество
Мать девятилетней студентки МГУ обвинила преподавателей в предвзятости
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 22 декабря. Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Наталия заявила, что ее дочери поставили оценку «неудовлетворительно» из-за «фрагментарных» знаний. Однако при этом она должна была получить оценку «3», а не «2».

Для девочки это был второй экзамен. При этом родители попросили учебную часть факультета провести экзамен в устной форме, потому что она пишет гораздо медленнее своих однокурсников в силу возраста.

«Она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на «фрагментарные знания»», — подытожила женщина.

Преподаватели попросили письменного ответа на один из вопросов билета. Через полтора часа отец девочки уже начал волноваться за нее, однако ни его не пускали к ребенку, ни ребенка не приводили.

Девочка сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию», но, по словам представителя МГУ, ответила неправильно, расстроилась и выбежала из аудитории. После чего обеспокоенный отец «устроил скандал», «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям».

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