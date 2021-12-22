PwC: свыше 40% россиян отдают предпочтение покупкам в традиционных магазинах

Москва, 22 декабря. Более 40% российских потребителей при совершении покупок выбирают традиционные магазины, а не онлайн-ретейлеров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией PwC.

Отмечается, что среди российских граждан, отдающих предпочтение традиционным магазинам, 26% покупают продовольственные товары, 17% — одежду и обувь, а 16% —различные товары для дома и бытовую технику. При этом 70% потребителей в первую очередь ориентируются на цену товара, передает ТАСС.

«42% российских потребителей предпочитают ходить в традиционные магазины. Количество потребителей, посещающих традиционные магазины, увеличилось во всех категориях, что свидетельствует о возвращении покупателей в офлайн-формат», — следует из результатов исследования.

Также ранее агентство «Автостат» провело исследование, в котором выяснило, что только 15% российских граждан смогли отказаться от дополнительных опций при покупке машины. Всего участие в опросе приняло более 1300 человек.