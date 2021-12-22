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Спасатели МЧС продолжат поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военнослужащего

Происшествия
Спасатели МЧС продолжат поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военнослужащего
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Цхинвал, 22 декабря. Поиски пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии, будут продолжаться всю ночь. Об этом сообщил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

Однако операция осложняется снегопадом на Транскаме, поделился с ТАСС Бестауты. Также сообщается, что поиски будут проводиться до тех пор, пока военнослужащего не найдут.

Всего в поисково-спасательной миссии принимают участие 20 сотрудников личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее стало известно, что двое из российских военных, попавших под лавину на территории Южной Осетии, скончались. Еще двое находятся в поликлинике.

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