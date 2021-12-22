Автоэксперт Васильев: несоблюдение дистанции поможет распознать лихача на дороге

Москва, 22 декабря. Потенциально неадекватного водителя могут выдать тонировка, элементы внешнего тюнинга в виде антикрыльев, выхлопных систем или надписей, а также нервная езда — несоблюдение дистанции, резкие торможения и ускорения, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Если у одного из участников автомобильного движения наметились эти признаки — лучше пропустить его и не вступать с ним в борьбу за место под солнцем, посоветовал эксперт в беседе с «Прайм». Однако неадекватность, по его мнению, далеко не всегда связана с желанием нарушать правила.

«Существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса», — привел пример собеседник агентства.

Такие могут любой маневр выполнять очень медленно и осторожно, из-за чего начинают представлять недюжинную опасность для соседей на дороге. Они могут внезапно затормозить на мигающий зеленый сигнал светофора или «исполнить еще какой-нибудь неожиданный маневр, даже не подозревая о его опасности».

Недавно губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию на служебном автомобиле. Его машина попала в массовое ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк, когда глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».