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Агентство НКР спрогнозировало серьезное подорожание ипотеки в России в 2022 году

Экономика
Агентство НКР спрогнозировало серьезное подорожание ипотеки в России в 2022 году
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Стоимость ипотеки в России значительно возрастет со следующего года, однако вместе с этим существенного спада спроса на недвижимость в стране не ожидается. Об этом следует из исследования, проведенного рейтинговым агентством НКР.

Аналитики подчеркнули, что интерес ко вторичному жилью среди россиян даже возрастет. Как отметили в НКР, средние ставки на новые выдачи ипотеки ожидаются на уровне выше 9% уже к концу первой половины следующего года. Эксперты агентства добавили, что данный уровень приблизится к показателям второй половины 2019 года.

По словам аналитиков НКР, в этом году на стоимость ипотеки положительное влияние оказывала доля госпрограмм. Однако в 2022 году большая часть выдач придется на программы банков, ставки по которым ожидаются на уровне 10%, передает РИА Новости.

«Несколько сгладить негативное влияние указанных факторов и повысить доступность ипотеки может удлинение срока кредита. Тем не менее, в 2022 году ипотека будет обходиться заемщикам заметно дороже», — сообщили в НКР, подчеркнув, что при этом существенной просадки спроса на жилье не ожидается.

Вместе с этим в России значительно подорожали частные дома, достигнув рекордных значений. Как отметили аналитики портала «Мир квартир», в среднем по стране стоимость такой недвижимости увеличилась на 13%, достигнув 5,1 миллиона рублей.

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