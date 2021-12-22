Режиссер «Призрака Цусимы» обещает близкий к игре сюжет

Лос-Анджелес, 22 декабря. Режиссер Чад Стахелски обещает, что фильм «Призрак Цусимы» будет тесно связан с игрой, по которой он будет снят.

Видеоигра Ghost of Tsushima была разработана студией Sucker Punch Productions и выпущена эксклюзивно для игровой консоли Sony Playstation. Действие приключенческого боевика разворачивается в 1274 году на японском острове. Главным героем в нем выступает Дзин Сакаи, последний самурай из своего клана. Об этом сообщает ScreenRant.

Ghost of Tsushima стала коммерческим хитом после релиза. Игра получила восторженные отзывы за свои визуальные эффекты, художественное направление, повествование и боевые действия. В недавнем интервью Стахелски поделился информацией относительно готовящейся экранизации.

Скриншот игры «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» /

«Мы просто хотим сделать все правильно. Вы знаете, как могут проходить адаптации видеоигр. Так что мы не торопимся и делаем все правильно. Мы очень тесно сотрудничаем с разработчиками, чтобы убедиться, что мы придерживаемся того, что в игре есть хорошего. Поклонники игры будут очень довольны тем, над чем мы работаем», — отметил режиссер.

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